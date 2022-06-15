Українські захисники показали, як знищують штаб окупантів у Херсонській області

Українські захисники знищили на Херсонщині штаб окупантів, кілька одиниць техніки та значну частину особового складу, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"На відео – потрапляння до будівлі штабу російських окупантів у Херсонській області. Його знищили героїчні українські захисники. Спільна робота військових із Дніпра, Кривого Рогу та угруповання військ "Південь" , - пише він у Telegram.

За його даними, ЗСУ «мінуснули» кілька одиниць ворожої техніки та значну частину особового складу.

"Невдалі в окупантів „навчання“ вийшли. Військові поступово звільняють Херсонщину" , – додав він.

Радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляв, що протягом останніх двох тижнів українські військові досягли тактичних успіхів у рамках контрнаступних дій на півдні і ще більше просунулися у бік Херсона.

За його словами, бої йдуть між Таврійським та Томіною Балкою, це 20 кілометрів до Херсона.