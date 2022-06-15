"Газпром" зупиняє ще одну турбіну на "Північному потоці" та скорочує поставки

"Газпром" зупинив експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал компанії.

"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до припису Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) "Газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова" , - говориться в повідомленні.

Добова продуктивність КС "Портова" з 16 червня становитиме до 67 млн куб. м на добу. При цьому плановий обсяг складає 167 млн куб. м на добу.

Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що "Газпром" різко знизить постачання газу через "Північний потік - 1". Причиною стала затримка із ремонтом агрегатів компанією Siemens. У той день повідомлялося, що продуктивність із 167 млн куб. м на добу впала до 100 млн куб. м.

При цьому в компанії Siemens підтвердили, що причиною значного скорочення поставок газу через "Північний потік-1" є ремонт турбіни компресорної станції.