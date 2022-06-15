Столтенберг оголосив про нову модель зміцнення східного флангу НАТО

НАТО вперше з часів холодної війни заздалегідь розмістить сили та засоби для захисту конкретних країн на східному фланзі, повідомляє Новое время.

Про це заявив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг у середу, 15 червня, під час брифінгу перед зустріччю міністрів оборони у Брюсселі.

Столтенберг нагадав, що у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну кількість бойових груп НАТО збільшилася з чотирьох до восьми, а під безпосереднім командуванням НАТО зараз перебувають понад 40 тисяч військовослужбовців:

«Тепер ми ухвалимо рішення щодо масштабів та структури нашого позиціонування в довгостроковій перспективі, щоб гарантувати захист кожного дюйма території союзників… Це означатиме значне збільшення нашої присутності, можливостей та готовності».

За словами генсека, Альянс розмістить більше бойових підрозділів передового розгортання НАТО для посилення бойових груп на східному фланзі, посилить повітряний, морський і кіберзахист, а також заздалегідь розмістить засоби та запаси зброї. Він анонсував "нову модель" з більшою кількістю сил у підвищеному ступені готовності та конкретними силами для захисту конкретних союзників.

"Вперше з часів Холодної війни у нас будуть заздалегідь виділені сили в конкретних країнах на сході… Ми працюємо над цим із Німеччиною, але очікуємо, що аналогічні пропозиції надійдуть від усіх союзників — забезпечити заздалегідь розміщені сили, які проходять підготовку та відповідають за захист певних територій" , — додав Столтенберг.

Під час брифінгу Єнс Столтенберг також повідомив, що НАТО готує план з переведення України на озброєння Альянсу і продовжить постачати Києву важке озброєння.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше закликав НАТО включити Україну до своєї нової оборонної стратегії на наступні десять років.