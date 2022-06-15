Bloomberg: США готують новий пакет військової допомоги Україні з ракетами Harpoon
Адміністрація Байдена планує виділити Україні нову військову допомогу на суму понад $650 млн, яка включатиме протикорабельні ракети Harpoon, повідомляє Європейська правда.
Про це кореспондентам Bloomberg Дженніфер Джейкобс та Ентоні Капаччіо стало відомо від власних джерел.
"Цей транш складе понад 650 мільйонів доларів. До нього вперше увійдуть протикорабельні ракети Harpoon, встановлені на транспортних засобах", - зазначила Джейкобс у своєму Twitter.
У середу в Брюсселі зустрічаються міністри оборони країн НАТО, щоб обговорити можливі додаткові поставки зброї Україні.
Крім того, в Брюсселі відбувається зустріч начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні.