Медвєдєв заявив, що України не існуватиме через два роки: Подоляк різко відповів

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розмріявся про те, щоб України через два роки не існувало. У президента Володимира Зеленського зауважили, що такі заяви робить маленька людина з великими комплексами, повідомляє Ділова столиця.

Про це Медвєдєв написав в Telegram.

"Бачив повідомлення, що Україна за ленд-лізом хоче отримати від своїх заокеанських господарів скраплений природний газ з оплатою постачання через 2 роки… Тільки питання. А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на мапі світу?" , — зазначив рашист.

Своєю чергою радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що "якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медвєдєв". Він назвав його "маленькою людиною з великими комплексами", яка такими заявами лише привертає до себе увагу та самостверджується.

"Україна була, є й буде. Де буде Медвєдєв через 2 роки — питання" , — зазначив Подоляк.

Своєю заяву Дмитро Медвєдєв визнав, що метою Росії у війні проти України є не примарні "денацифікація" чи "демілітаризація", а також не "боротьба із Заходом".

Нагадаємо, нещодавно Путін вперше публічно заявив, що його метою є загарбницька війна проти України, яку він назвав "поверненням та зміцненням територій". Себе ж керівник РФ порівняв із царем Петром І.