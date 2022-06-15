Генерал Марченко: Кримський міст буде метою номер один для поразки

Керченський міст буде ціллю номер один для захисників України після отримання обіцяної зброї, заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який з перших днів керував обороною Миколаєва та Миколаївської області, в інтерв'ю Крим.Реалії, повідомляє Новое время.

Інтерв'ю було опубліковано в середу, 15 червня.

"Так, це сто відсотків [Кримський міст — одна з цілей]. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження… Ми основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими…" , — сказав Марченко.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Кримський міст точно буде зруйнований в майбутньому, це лише питання часу.

У квітні в етері Радіо НВ секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна вдарить по Кримському мосту, якщо буде така можливість.

Кримський міст — це незаконно збудований міст через Керченську протоку, яка сполучає Росію з окупованим нею півостровом. Через нього країна-агресор перекидає свої війська і техніку на територію Криму, а потім — на південь України.