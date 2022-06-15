Зеленський: три держави Західних Балкан підтримали статус кандидата України

Лідери України, Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили спільну заяву про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це розповів президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єрами трьох країн у середу.

Прем’єри Албанії та Чорногорії прибули до Києва з візитом, а глава уряду Північної Македонії брав участь у зустрічі віртуально, бо не зміг прибути через накладку з графіком.

"Я вдячний пану Рамі, вдячний пану Абазовичу, пану Ковачевському за ухвалення сьогодні за підсумками наших перемовин спільної заяви про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі" , - сказав Володимир Зеленський.