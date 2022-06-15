Заступник голови МВС: поліція запобігла теракту проти керівництва України
Поліції вдалося запобігти теракту проти керівництва України, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єній, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
"Завдяки інформації з наших оперативних джерел вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої держави" , - сказав він.
Єнін додав, що після перемоги України про теракт буде розказано більше подробиць.
На початку березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на президента Володимира Зеленського було здійснено понад десять спроб замаху.