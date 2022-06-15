Мер: окупанти продовжують грабувати фермерів у Мелітополі, відбираючи врожай

Російські окупанти в тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області продовжують грабувати місцевих фермерів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі в середу, 15 червня.

Міський голова розповів, що окупанти незаконно поставили своє псевдокерівництво на двох основних мелітопольських підприємствах, які вирощують черешню, та відбирають у них 100% урожаю:

«Також по 10 грн за кілограм відбирають у наших невеликих фермерів, які вирощують на своїх деревах черешню. Три дні тому вони пішли на наступний крок і почали максимально забирати у фермерів, на елеваторах соняшникове насіння. Починали із зерна, потім — наші ягоди та фрукти, а сьогодні вивозять насіння соняшника».

Федоров наголосив, що росіяни намагаються вкрасти всю сільгосппродукцію, яка має цінність не лише на українських, а й на міжнародних ринках. За його словами, окупанти перейшли до масового вивезення насіння і тепер використовують для його незаконного перевезення в окупований Крим не лише автотранспорт, а й вагони.