Офісу генпрокурора: директору RT оголошено підозру за заклик до геноциду українців

Директору російського пропагандистського каналу Антону Красовському повідомили про підозру за публічні заклики до геноциду українського народу, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, директор мовлення телеканалу RT Красовський протягом січня-квітня 2022 року здійснював публічні заклики до геноциду українського народу та насильницької зміни та повалення конституційного ладу.

Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному Telegram-каналі закликав фізично знищити частину українського народу, налаштовував російську аудиторію проти українців та переконував у доцільності вирішення протиріч між Росією та Україною із застосуванням насильства.

Також він закликав до повалення чинного в Україні конституційного ладу та ліквідації її державності.

В Офісі генпрокурора не називають ім'я та прізвище підозрюваного, однак, ймовірно, йдеться саме про Антона Красовського, який наразі обіймає посаду директора мовлення телеканалу RT.

Досудове розслідування продовжується.

Красовський відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Наприклад, 14 січня 2022 року в ефірі RT він заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, то Росія введе війська та «спалить» Конституцію на Хрещатику.