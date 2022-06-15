The Telegraph: Росія взяла в полон двох американців, які воювали на боці ЗСУ

Двоє колишніх американських військових, які зараз воюють на боці Збройних Сил України, могли потрапити в полон Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Зазначається, що 39-річний Александр Дрюке і 27-річний Енді Г’юн могли потрапити в полон російських військових минулого тижня під час контрнаступу на північно-східних околицях Харкова.

"Ми були на бойовому завданні, і все пішло абсолютно не за планом через неправильні розвіддані. Нам сказали, що місто вільне, але виявилось, що російські війська вже наступали на нього" , – розповів The Telegraph побратим американських добровольців на умовах анонімності.

Він припускає, що Дрюке і Г’юна могли захопити після того, як вони втратили свідомість від розриву протитанкового снаряду або коли в їхню позицію вистрілив танк. Чоловіків намагались пізніше знайти, але не змогли.

Крім того, в одному з російських Telegram-каналів з’явилося повідомлення про нібито взяття в полон двох американців.

Як зазначає The Telegraph, Росія може використовувати факт захоплення американських добровольців як свідчення того, що США прямо причетні до війни в Україні, а також для виторговування поступок з боку Вашингтона.