У Міноборони США повідомили, яка зброя увійшла до нового пакету допомоги Україні

Новий пакет американської військової допомоги включає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра оборони США Ллойда Остіна,

За його словами, Україна отримає:

18 одиниць 155-мм гаубиць;

36 тисяч 155 мм снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

4 автомобілі для ремонту техніки;

дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема й нічного бачення.

Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars Словаччина – вертольоти Мі-17, а Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден зателефонував Зеленському та оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.