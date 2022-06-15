У Міноборони США повідомили, яка зброя увійшла до нового пакету допомоги Україні
Новий пакет американської військової допомоги включає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява міністра оборони США Ллойда Остіна,
За його словами, Україна отримає:
- 18 одиниць 155-мм гаубиць;
- 36 тисяч 155 мм снарядів;
- 18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
- додаткові снаряди до HIMARS;
- 4 автомобілі для ремонту техніки;
- дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;
- тисячі захищених радіостанцій;
- тисячі оптичних пристроїв, зокрема й нічного бачення.
Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars Словаччина – вертольоти Мі-17, а Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.
Нагадаємо, американський президент Джо Байден зателефонував Зеленському та оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.