FT: Макрон, Шольц та Драги все ж таки приїдуть в Україну

Лідери Франції, Німеччини та Італії - Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі - все ж таки приїдуть в Україні у четвер, 16 червня, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Financial Times.

Візит європейських лідерів в Київ підтвердили високопоставленi дипломати та посадовці у Євросоюзі. Макрон, Шольц та Драгі планують зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським, щоб висловити підтримку напередодні оприлюднення висновку Єврокомісії щодо статусу кандидата в члени ЄС.

За словами європейських дипломатів, очікується, що Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата за умови проведення низки. Але в ЄС досі точаться дискусії щодо того, коли ці реформи мають бути впроваджені - до чи після отримання статусу кандидата.

Цей візит, на думку співрозмовників FT, допоможе Україні зібрати достатньо підтримки для надання статусу кандидата вже зараз.

Нагадаємо, вперше про візит цього тріо в Україну заговорили ще минулими вихідними. Пізніше з'явилася інформація, що Макрон, Шольц та Драгі приїдуть в Київ вже 16 червня, але в Німеччині та Франції цю дату не підтверджували.