ФРС США провела найбільше одномоментне підвищення базової ставки за 28 років

Федеральна резервна система підвищила ключову ставку на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75%, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у повідомленні Федрезерва.

Це найбільше одномоментне підвищення процентних ставок із 1994 року.

ФРС дала зрозуміти, що продовжить підвищувати ставки цього року найшвидшими темпами за останні десятиліття, прагнучи утихомирити інфляцію, що досягла 40-річного максимуму – 8,6% у травні.

За прогнозом регулятора до кінця року ставка зросте до 3,4%. До кінця 2023 року її розмір становитиме 3,8%.

Також ФРС знизила прогноз зростання ВВП США на 2022 рік із 2,8% до 1,7%, на 2023 рік – з 2,2% також до 1,7%.

Регулятор підвищив прогноз інфляції в США в 2022 році з 4,3% до 5,2%.

З початку року ФРС піднімала ставку тричі, загалом – на 150 базисних пунктів.