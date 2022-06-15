Данілов розповів, де бойовики утримують полонених захисників Маріуполя

Більшість полонених захисників Маріуполя, зокрема й заводу "Азовсталь", перебувають на непідконтрольній Україні частині Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне — не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими. Ще раз наголошую: тут головне зараз — не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей" , — сказав він.

За словами Данілова, переважна більшість захисників Маріуполя перебуває на території Донецької області.

Як повідомлялось, увечері 16 травня з комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вдалося евакуювати понад 50 тяжко поранених українських військовослужбовців та ще 211 людей через гуманітарний коридор. Після стабілізації їхнього стану планується обмін на російських військовополонених.

20 травня Міністерство оборони РФ заявило, що всіх бійців уже виведено з "Азовсталі" і що це — 2 439 осіб.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в полоні росіян перебуває понад 2,5 тисячі бійців, які захищали завод "Азовсталь" у Маріуполі.