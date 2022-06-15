The Guardian: Канада оголосила про нову військову допомогу Україні

Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Він включатиме замінні артилерійські стволи для підтримки дальності та точності, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише The Guardian.

Про виділення нової військової допомоги оголосила міністр оборони Канади Аніта Ананд. Вона заявила, що Україні нададуть 10 замінних стволів, призначених для гаубиць М777, які раніше передали західні партнери.

Вартість чергового пакету становить близько 9 млн канадських доларів (5,7 млн фунтів стерлінгів).

"Ми будемо продовжувати цілодобово працювати, щоб надавати Україні всеосяжну військову допомогу, необхідну для захисту суверенітету та безпеки" , - зазначила міністр.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройшла зустріч у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України.

Так, сьогодні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.

Також Німеччина пообіцяла надати три РСЗВ Mars, Словаччина - гелікоптери Мі-17, а Польща та Нідерланди - артилерію.