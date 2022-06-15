Зеленський нагородив 7 військових частин повітряних сил "за мужність та відвагу"

Президент Володимир Зеленський відзначив 7 військових частин повітряних сил ЗСУ почесною відзнакою "За мужність та відвагу", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють повітряні сили ЗСУ.

15 червня Зеленський підписав указ №408/2022, яким відзначив 7 військових частин почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

Це такі військові частини повітряних сил ЗСУ:

40 бригада тактичної авіації;

831 бригада тактичної авіації;

96 зенітна ракетна Київська бригада;

160 зенітна ракетна Одеська бригада;

11 зенітний ракетний полк;

223 зенітний ракетний полк імені Українських Січових Стрільців;

14 радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького.

Почесну відзнаку вручають підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, СБУ, Держслужби спецзвʼязку та захисту інформації, Держслужби спецтранспорту за бойові звитяги виявлені під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, ведення бойових дій та виконання бойових завдань.

Коли підрозділ отримує відзнаку "За мужність та відвагу" до трубки верхівки древка Бойового прапора відповідної військової частини прикріплюється двостороння стрічка зеленого захисного кольору, обшита по периметру золотавим кантом.

На одному кінці стрічки з обох сторін золотавими літерами вишиті напис "За мужність та відвагу" і зображення знака княжої держави Володимира Великого.

Інший кінець стрічки з обох сторін прикрашений рослинним орнаментом та зображенням медальйона-підвіски знака президента України. Кінці стрічки прикрашені золотою бахромою. Розмір стрічки: 250х12 см.

Стрічка завʼязується бантом розміром 30 см із двома горизонтальними променями та скріплюється синьо-жовтою розеткою діаметром 10 см.

Стрічка є невідʼємною частиною бойового прапора.