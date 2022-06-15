ОК "ЮГ": внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждали п'ять мирних жителів

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Миколаєву в середу, 15 червня, постраждали п'ять мирних жителів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook.

Як уточнили в ОК Південь, російська РСЗВ Ураган потрапила до багатоквартирного будинку і прошила перекриття з четвертого по другий поверх, повністю зруйнувавши чотири квартири.

"За попередніми даними, постраждали п'ять мирних жителів. Найважчий стан у літньої жінки, її з місця обстрілу забрала швидка" , - сказано в повідомленні.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич до цього говорив, що загалом у житловому будинку пошкоджено шість квартир, несучу стіну та вибиті вікна.

Вночі 15 червня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Прибужанівській громаді Миколаївської області.