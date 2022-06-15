Чехія оголосила пріоритети під час головування в ЄС: серед них Україна

Повоєнна відбудова України буде одним із пріоритетів Чехії під час головування в Раді Європейського Союзу, заявив чеський прем’єр-міністр Петр Фіала, представляючи програму діяльності країни в середу, повідомляє Європейська правда.

Про це пише видання Blesk.

"Ми можемо сказати, що після агресії Росії в Україні світ вже не буде колишнім. Ми також хочемо брати участь у його формуванні" , – наголосив Фіала.

За словами прем’єра Чехії, п’ятьома пріоритетами країни під час головування в ЄС будуть вирішення кризи біженців, повоєнна відбудова України, енергетична безпека, стратегічна стійкість європейської економіки та зміцнення оборони та демократії.

Фіала зазначив, що війна Росії проти України "виявила слабкість європейської архітектури безпеки, чому нам доведеться давати раду".

"Спільно з нашими європейськими партнерами протягом наступних шести місяців ми будемо на передньому краї Європейського Союзу, працюючи, щоб разом стати сильнішими й мати змогу використати свою силу на користь тих, хто її потребує" , – додав він.

Головування в Раді ЄС змінюється кожні шість місяців. Держава, яка головує в ЄС, формує порядок денний зустрічей міністрів, виступає посередником на переговорах у межах ЄС і також представляє позицію 27 держав-членів у Європейському парламенті.

Нині в ЄС головує Франція.