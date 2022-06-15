ОВА: з початку вторгнення РФ вбила півтисячі цивільних у Донецькій області

Офіційно з початку російського вторгнення окупанти вбили понад 500 громадянських громадян у Донецькій області – це дані без загиблих у Маріуполі та Волновасі, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"За 15 червня росіяни вбили 1 мирного жителя Костянтинівки. Ще 10 цивільних у Донецькій області отримали поранення.

Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу отримали 3 особи, поранені на Луганщині".

Загалом, станом на 15 червня на Донеччині відомо про 503 жертви серед цивільних, проте лише в окупованому Маріуполі загарбники могли вбити понад 20 тисяч громадян.

Кириленко нагадав, що поки що неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.