Офісу генпрокурора: меру захопленого Вовчанська повідомили про підозру у держзраді

Офісу генпрокурора: меру захопленого Вовчанська повідомили про підозру у держзраді
Фото: скріншот

Міському голові тимчасово захопленого Вовчанська Харківської області Анатолію Степанцю повідомили про підозру в держзраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у середу, 15 червня, в Telegram-каналі.

За інформацією слідства, мер Вовчанська перейшов на бік Росії, підтримав створення так званої «тимчасової цивільної адміністрації Харківської області» та брав участь у її діяльності. 3 червня він взяв участь у заході за участю колаборантів у тимчасово захопленому Куп'янську, на якому було створено псевдоорган.

Як заявили у Харківській обласній прокуратурі, восьми учасникам заходу 8 червня заочно повідомили про підозру.

У березні Анатолій Степанець казав Суспільному, що він разом із командою підтримує Україну та відмовився роздавати "допомогу" від російських військових. Пізніше у ЗМІ з'являлася інформація, що окупанти під виглядом «гуманітарної допомоги» намагалися незаконно змінити міського голову Вовчанська.

На початку квітня на ресурсах російських окупантів з'явилося відео зі Степанцем у невідомому приміщенні поряд з озброєним військовим, на якому той на запитання "Слава Україні чи Росії" відповідає "Росії". На відео також була інша людина, яка лежала обличчям униз на підлозі зі зв'язаними руками.

Новини

Популярні теми форуму

analytics