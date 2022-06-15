Офісу генпрокурора: меру захопленого Вовчанська повідомили про підозру у держзраді

Міському голові тимчасово захопленого Вовчанська Харківської області Анатолію Степанцю повідомили про підозру в держзраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у середу, 15 червня, в Telegram-каналі.

За інформацією слідства, мер Вовчанська перейшов на бік Росії, підтримав створення так званої «тимчасової цивільної адміністрації Харківської області» та брав участь у її діяльності. 3 червня він взяв участь у заході за участю колаборантів у тимчасово захопленому Куп'янську, на якому було створено псевдоорган.

Як заявили у Харківській обласній прокуратурі, восьми учасникам заходу 8 червня заочно повідомили про підозру.

У березні Анатолій Степанець казав Суспільному, що він разом із командою підтримує Україну та відмовився роздавати "допомогу" від російських військових. Пізніше у ЗМІ з'являлася інформація, що окупанти під виглядом «гуманітарної допомоги» намагалися незаконно змінити міського голову Вовчанська.

На початку квітня на ресурсах російських окупантів з'явилося відео зі Степанцем у невідомому приміщенні поряд з озброєним військовим, на якому той на запитання "Слава Україні чи Росії" відповідає "Росії". На відео також була інша людина, яка лежала обличчям униз на підлозі зі зв'язаними руками.