Залужний: Сєвєродонецьк – ключова точка в обороні Луганщини

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти на Луганщині атакують одночасно на дев'яти напрямках, а Сєвєродонецьк залишається ключовою точкою в обороні області, повідомляє Українська правда.

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у Facebook.

"Продовжується запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили та намагається атакувати одночасно на дев'яти напрямках..."

Сєвєродонецьк – ключова точка у системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше".

За словами Залужного, окупанти ведуть наступ з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишеваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Слов'янськ, Ізюм-Слов'янськ, нижче - Попасна захід у напрямку Сєверодонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєверодонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишеваха.

Головнокомандувач додав, що з метою витіснення українських військ ворог застосовує авіацію, РСЗВ, артилерію.