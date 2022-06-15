Зеленський погодився на участь у саміті НАТО та "Великої сімки"
Президент Володимир Зеленськтй прийняв запрошення взяти участь у самітах НАТО та "Великої сімки", повідомляє Ділова столиця.
Про це глава держави повідомив у своєму Twitter, повідомляє "ДС".
"Із вдячністю прийняв запрошення партнерів взяти участь у ключових міжнародних заходах: від Федерального канцлера ФРН – у саміті G7 у Німеччині, від генсека НАТО – у саміті альянсу в Мадриді" – написав Зеленський.
Саміт "Великої сімки" запланований на 26-28 червня у замку Ельмау, Баварія.
Саміт НАТО відбудеться у Мадриді 28-30 червня.