Зеленський: дві країни готують донорську конференцію для підтримки України

Британія та Данія готують на серпень спеціальну донорську конференцію на підтримку України, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 15 червня, розповідаючи про підсумки третьої зустрічі партнерів щодо підтримки України зброєю.

"У рамках "Рамштайну" Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції у Копенгагені. Попередньо залучені 14 держав" , - розповів Зеленський.

Щодо результатів третього "Рамштайну" він зазначив, що "новини справді хороші" та партнери надіслали Україні сигнал, що підтримка буде сталою.