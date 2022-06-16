Гайдай: ВСУ відбили штурм Тошківки, тривають бої у Сєвєродонецьку

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив﻿, що ЗСУ відбили російський штурм Тошківки у Луганській області, штурм Сєвєродонецька триває, захисники тримають оборону.

"Ворог тисне в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Збройні сили України стримують ворога, як тільки можна. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня".

Фото Сергій Гайдай

За словами голови ОВА, російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк. 15 червня окупанти вдарили по території "Склопластику" та колишнього заводу вимірів, у результаті чого постраждали селища Павлоград та Синецький.



Фото Сергій Гайдай

Станом на ранок 16 червня штурм Сєвєродонецька триває. Гайдай зазначив, що українські військові тримають оборону.



Фото Сергій Гайдай

За словами голови ОВА, окупанти також продовжують знищувати українські населені пункти на Луганщині – Вікторівку, Новоіванівку, Вовчоярівку, Ниркове та інші. Тільки у Гірському за день російські загарбники пошкодили 12 будинків.

