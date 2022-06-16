Шольц, Макрон та Драгі прибули до Києва (Оновлено)

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц вранці 16 червня прибули до Києва.

﻿Про це повідомляє France 24 із посиланням на офіс Макрона. За інформацією ЗМІ, політики мають зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

Також до Києва прибув президент Румунії Клаус Йоганніс, про це він написав у Facebook﻿.

"Я сьогодні в Києві, разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, щоб висловити нашу сильну підтримку та повну солідарність" , - написав він.

Президент Румунії прибув до Києва (фото: facebook.com/klausiohannis)

Італійські ЗМІ вважають, що мета візиту європейських лідерів у тому, щоб "продемонструвати підтримку Україні та спробувати подолати критику з боку президента Володимира Зеленського".