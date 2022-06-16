Шольц, Макрон та Драгі прибули до України (ФОТО)

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц вранці 16 червня прибули до України, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин. Про візит європейських лідерів офіційно раніше не повідомлялося.

Італійські медіа вважають, що мета візиту європейських лідерів у тому, щоб "продемонструвати підтримку Україні та спробувати подолати критику з боку президента Володимира Зеленського".