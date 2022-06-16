Арахамія озвучив нові дані щодо втрат ЗСУ

Щодня на Донбасі гинуть і зазнають поранень до тисячі українських солдатів. За останні два тижні ця кількість значно зросла. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, пише Аxios, повідомляє Корреспондент.

Нардеп уточнив, що щодня втрати ЗСУ на сході України становлять у середньому "від 200 до 500 убитих та набагато більше поранених".

Водночас Арахамія повідомив, що Україна призвала в армію мільйон людей і має можливість набрати ще два мільйони, тому має достатньо сил, щоб продовжувати боротьбу з російськими загарбниками. Проте, наголосив він, захисникам не вистачає зброї і боєприпасів.

"Наша переговорна позиція насправді досить слабка, ми не хочемо сидіти за столом переговорів, якщо знаходимося в такій позиції. Нам потрібно якимось чином повернути події назад" , - сказав політик, наголосивши на необхідності контрнаступу ЗСУ для повернення територій.

Як відомо, глава української делегації з мирних переговорів із Росією Давид Арахамія перебуває з робочим візитом у США.