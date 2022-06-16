Генштаб: РФ втратила в Україні майже 33 тис. військових

Генштаб: РФ втратила в Україні майже 33 тис. військових

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 16 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 32 950 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1449 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17) од,
  • артилерійських систем – 729 (+7) од,
  • РСЗВ - 233 (+3) од,
  • засобів ППО - 97 (+0) од,
  • літаків – 213 (+0) од,
  • гелікоптерів – 179 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+0),
  • крилатих ракет - 129 (+0),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2494 (+9) од,
  • спеціальної техніки - 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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