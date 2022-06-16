ОГП: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 318 дітей
Майже 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За офіційною інформацією станом на ранок 16 червня 318 дітей загинуло та понад 581 поранено. Дані уточнюються.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 297, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.
У вівторок, 14 червня, до лікувального закладу доставлено 2-місячне немовля, яке отримало важкі поранення внаслідок обстрілу військами РФ м. Вугледар Донецької області.
Стало відомо, що 15 березня через авіаційний удар окупантів по житловим будинкам в Маріуполі загинули дві родини та їхні п’ятеро дітей.
Також стало відомо, що 24 лютого на виїзді з села Мартове Чугуївського району Харківської області мати з 16-річним сином потрапили під танковий обстріл, у результаті чого дитина отримала осколкове поранення.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2000 закладів освіти, з них 208 зруйновано повністю.