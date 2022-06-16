ОГП: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 318 дітей

Майже 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

За офіційною інформацією станом на ранок 16 червня 318 дітей загинуло та понад 581 поранено. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 297, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

У вівторок, 14 червня, до лікувального закладу доставлено 2-місячне немовля, яке отримало важкі поранення внаслідок обстрілу військами РФ м. Вугледар Донецької області.

Стало відомо, що 15 березня через авіаційний удар окупантів по житловим будинкам в Маріуполі загинули дві родини та їхні п’ятеро дітей.

Також стало відомо, що 24 лютого на виїзді з села Мартове Чугуївського району Харківської області мати з 16-річним сином потрапили під танковий обстріл, у результаті чого дитина отримала осколкове поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2000 закладів освіти, з них 208 зруйновано повністю.