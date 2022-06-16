РосЗМІ: У Херсоні російське громадянство надають новонародженим

Окупаційна адміністрації регіону наголошує, що діти, які народилися в Херсоні після 24 лютого, будуть автоматично отримувати російські паспорти. Документ також видаватимуть дітям-сиротам, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Діти, народжені після 24 лютого на території Херсонської області, будуть автоматично отримувати громадянство Російської Федерації. Плюс діти-сироти також будуть реєструватися як громадяни Російської Федерації" , - заявив так званий "заступник голови" регіону Кирило Стремоусов.

Нагадаємо, раніше окупанти почали видавати свої паспорти українцям у Херсоні. У перший день російський документ отримали 25 жителів міста.