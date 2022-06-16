ОВА: Росіяни завдали удару по Сумщині – 4 загиблих

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські війська вночі завдали ракетних ударів по території Садівської ОТГ у Сумській області, внаслідок чого 4 особи загинули і щонайменше 6 отримали поранення.

"І так, це вибух, який чули в половині Сумського району та в самому обласному центрі" , - зазначив Живицький .

Ще один ракетний авіаудар окупанти завдали близько 5 ранку по Краснопільській громаді.

Далі, за словами голови ОВА, росіяни відкрили вогонь зі своєї території – били з мінометів, всього було 26 прильотів.

Внаслідок обстрілу спалахнула господарська споруда та автомобіль. Інформація про постраждалих та інші пошкодження інфраструктури уточнюється.