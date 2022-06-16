У Польщі назвали терміни будівництва сховищ для українського зерна

Будівництво тимчасових сховищ для українського зерна на території Польщі може тривати чотири-чотири місяці. Про це напередодні написав віце-прем'єр-міністр, міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик, повідомляє Корреспондент.

"Думаю, зерносховища мають бути там, де закінчуються широкі залізниці з України. Тоді буде легше перевантажувати зерно і тим самим збільшити можливості завантаження. За нинішніх можливостей максимальна кількість зерна, яке можна перевантажити в Польщі, становить близько 1,5 млн тонн, тоді як потреби України становлять близько 5 млн тонн на місяць" , - заявив Ковальчик.

Він наголосив, що "реалізація інвестиції такого типу триває близько трьох-чотирьох місяців".