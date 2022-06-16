Макрон виступив із першою заявою у Києві

Президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву перед ЗМІ щодо прибуття на Київський вокзал щодо цілей поїздки, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ми несемо послання про підтримку та єдність ЄС. Це важливий момент. Президент України Володимир Зеленський отримає меседж європейської єдності, підтримки, адресований усім українцям" , - заявив президент .

Також Макрон розповів, що після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським західні гості планують відвідати Ірпінь.

"Ми зустрінемося з президентом Володимиром Зеленським, щоб вирушити на місце бойових дій, де відбувалися вбивства, і проведемо заплановані зустрічі. Це місто – Ірпінь" , – сказав Макрон .

Зазначимо, як повідомляють ЗМІ, метою візиту Макрона, Шольца та Драгі обговорення надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу.