Словаччина передала Україні гелікоптери Мі-17 та Мі-2, а також боєприпаси до Градів

Міністр оборони Словаччини Ярослава Надь повідомив, що уряд країни передав Україні в межах військової допомоги для протистояння РФ чотири вертольоти Мі-17 та один Мі-2, а також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Град, повідомляє Новое время.

За словами міністра, гелікоптери вже перебувають на озброєнні Збройних сил України.

"Ця допомога Україні, як і всі попередні поставки, буде відшкодована Словаччині з Європейського фонду миру, що є потужним проявом солідарності ЄС з Україною" , — розповів він.

Очікується, що натомість Словаччина отримає американські гелікоптери UH-60 Black Hawk.