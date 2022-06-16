Андрющенко: У Маріуполі забороняють дітям говорити українською мовою
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що російські окупанти забороняють школярам розмовляти українською мовою навіть на перервах, повідомляє Новое время.
"Керівництво шкіл забороняє підліткам, які навчалися в україномовних школах використовувати українську навіть на перервах", - зазначив він у своєму Telegram.
За словами Андрющенка, колабораційний директорат шкіл відкрито загрожує «наслідками для дітей та батьків», якщо буде чути у спілкуванні українську.
"ДенаZифікація на всіх рівнях за найкращими прикладами срср", - резюмував він.
Раніше російські окупанти оголосили про продовження навчального року в Маріуполі до 1 вересня.