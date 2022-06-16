У NYT назвали причини повільних поставок зброї Україні

Американська газета The New York Times за підсумками вчорашньої зустрічі Рамштайн називає причини, чому постачання зброї Україні йде повільніше, ніж хотілося б, повідомляє Корреспондент.

"Деякі країни НАТО побоюються надсилати важке озброєння, сподіваючись перемир'я шляхом переговорів, але альянс публічно заявляє, що готовий допомогти Україні перемогти Росію" , - сказано в повідомленні.

Також видання зазначає, що "обіцянка зброї та її поставки - різні речі".

Серед інших причин називаються:

небажання Заходу виснажувати свої арсенали,

неможливість швидко виробити додаткову зброю,

складна логістика,

побоювання потрапляння в руки росіян чутливих технологій,

необхідність навчання українців поводженню з новими видами озброєнь,

небезпека ескалації, якщо будуть удари по Росії.

Про складнощі з постачанням Україні озброєнь також розповіла постпред США при НАТО Джуліан Сміт.

"Це процес, що постійно розвивається, у ньому багато складових. У першу чергу нам потрібно звертатися до постійно змінного списку запитів, що надходять від Києва майже на щоденній основі. Ми отримуємо потік запитів, намагаємося разом із союзниками визначити, хто з них може відреагувати, хто готовий що надати. Це складно і проблематично, тому що, знову ж таки, запити швидко змінюються" , - заявила вона.

За її словами, зараз західні союзники розглядають питання щодо надання Україні бронемашин.

При цьому кілька країн "поступово стали висловлювати занепокоєння" у зв'язку з тим, що їхні запаси озброєння вичерпуються.

"Деякі країни віддали все, що мали" , - сказала вона.

Через це деякі країни вирішують перейти на надання фінансової допомоги, додала Сміт.