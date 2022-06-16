Арахамія: Делегації України та РФ продовжують переговори телефоном

Голова фракції Слуга народу у Раді Давид Арахамія заявив, що українська делегація проводить телефонні перемовини з делегацією Росії "один-два рази на тиждень", повідомляє Новое время.

За його словами, "обидві сторони чітко усвідомлюють, що зараз немає місця для переговорів".

"Наша переговорна позиція насправді досить слабка, тому ми не хочемо сидіти за столом, якщо ми в цій позиції. Нам потрібно якось змінити її" , — сказав Арахамія.

Голова фракції додав, що після воєнних злочинів росіян у Бучі та Маріуполі, ідея вести переговори з Росією викликала негативну реакцію, проте війну доведеться закінчити "компромісом".

Росія та Україна після початку повномасштабної війни провели серію переговорів. Після кількох зустрічей на території Білорусі переговори перейшли у дистанційний формат.