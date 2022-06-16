Посол України в ФРН пояснив, чого чекає від візиту Шольца до Києва

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Києва має пообіцяти Україні військову підтримку, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Мельник зазначив, що Україна чекає від Шольца "зелене світло" щодо запитуваної зброї: 88 бойових танків Leopard і 100 бойових машин піхоти Marder.

Дипломат вважає, що Німеччина може передати Україні більше озброєння і закрити потреби української армії. Він закликав Шольца пообіцяти подальші поставки під час сьогоднішнього візиту до Києва.