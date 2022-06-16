В ОП назвали теми переговорів з лідерами Франції, ФРН, Італії та Румунії
Президент України Володимир Зеленський невдовзі проведе зустріч з чотирма лідерами країн ЄС, які прибули до Києва сьогодні. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Так, сьогодні до Києва прибули президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем‘єр-міністр Італії Драгі та президент Румунії Йоганніс.
"Продовольча безпека, зброя та підтримка України - це важливі теми для обговорення. Очікуємо підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС", - написав Єрмак.