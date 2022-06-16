Резніков оцінив підсумки зустрічі Рамштайн-3

Україні буде поставлено більше озброєння після зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, повідомив﻿ міністр оборони України Олексій Резніков.

"Це 155-мм гармати, Himars, Harpoons та інші, гелікоптери зі Словаччини; артилерія з Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ від Німеччини. І дещо ще" , - повідомляється на сторінці Генштабу.

Резніков зазначив, що третя зустріч у форматі Рамштайн показала єдність НАТО та готовність надавати більше зброї для боротьби за свободу та незалежність.

"Україна продовжить боротьбу за свободу та незалежність. Наші партнери продовжать підтримувати Україну. НАТО має найбільшу єдність у своїй історії. Україна переможе" , - додав Резніков.

Нагадаємо, зустріч відбулася вчора у Брюсселі. Вона проводилась за ініціативи Міністра оборони США Ллойда Остіна за участі очільників оборонних відомств близько 50 держав світу.