Лідери чотирьох країн ЄС відвідали Ірпінь
Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Ірпінь Київської області. Також у передмістя Києва прибув президент Румунії Клаус Йоганніс.
Відео візиту лідерів країн ЄС в Ірпінь опублікував телеканал BFMTV.
Під час візиту до Ірпеня політикам показали фотографії та відео того, яким було місто до приходу і після відходу військ РФ.
Також лідери чотирьох європейських країн мають зустрітись із Володимиром Зеленським. Як повідомляють іноземні ЗМІ, після зустрічі проведуть конференцію о 15:00.