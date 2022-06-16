Макрон, Шольц і Драгі відвідали Ірпінь

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Ірпінь Київської області. Також у передмістя Києва прибув президент Румунії Клаус Йоганніс.

Відео візиту лідерів країн ЄС в Ірпінь опублікував телеканал BFMTV.

Ukraine: Emmanuel Macron en visite à Irpin, dans un quartier en partie détruit par les bombardements pic.twitter.com/XkzE93JQiX — BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022

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Emmanuel Macron salue à Irpin "l'héroïsme" des Ukrainiens face à la barbariehttps://t.co/FRVM6Wc79o pic.twitter.com/zRgaPquT2f — BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022

Під час візиту до Ірпеня політикам показали фотографії та відео того, яким було місто до приходу і після відходу військ РФ.

Також лідери чотирьох європейських країн мають зустрітись із Володимиром Зеленським. Як повідомляють іноземні ЗМІ, після зустрічі проведуть конференцію о 15:00.