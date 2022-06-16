СБУ: На Харківщині заарештували російські активи на 40 млн

СБУ повідомляє, що у Харківській області заарештували активи російських компаній на суму 40 млн грн, повідомляє Новое время.

Засновниками та кінцевими бенефіціарами цих компаній є громадяни та юрособи країни-агресора.

"Дві з цих підприємств пов'язані між собою і здійснюють торгівлю російським балансувальним та вимірювальним обладнанням. Їхня материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України. Інші два — займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні" , — заявили в СБУ.

За рішенням Київського районного суду Харкова було накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній. Нині йде передача цих активів управління АРМА.

Раніше повідомлялося, що компанія IDS Borjomi International, що належить російським олігархам, оголосила 13 червня, що її мажоритарний акціонер передає на безоплатній основі 7,73% акцій компанії уряду Грузії і більше не матиме контролю над нею.