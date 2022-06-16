Резніков: Нова зброя дозволить повернути Крим

Міністр оборони України назвав три етапи війни проти Росії. Звільнення Криму - останній з них, повідомляє Кореспондент.

"Ми збираємося звільнити всі наші території, всі, включаючи Крим. Крим - стратегічна мета для України, тому що це українська територія. Але ми рухатимемося крок за кроком" , - сказав він .

За словами Резнікова, першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам проти російських військ. Другий етап у тому, щоб відкинути російські війська на свої позиції до вторгнення 24 лютого.

Тільки на третьому етапі, за словами міністра, будуть обговорення з партнерами України про те, як звільняти території, включаючи Крим.

На питання, чи може спроба повернути Крим військовими засобами ще більше спровокувати Росію, яка вважає Крим своїм, Резніков сказав, що це не розглядається.