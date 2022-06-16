Медведвєв відреагував на візит Макрона, Шольца та Драгі у Київ

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відреагував на візит президента Франції Еммануеля Макрона, німецького канцлера Олафа Шольца та прем'єра Італії Маріо Драгі до Києва.

"Ось люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі – нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, хлопнули горілки та потягом, як сто років тому, додому. І все добре" , - написав він у Twitter.

При цьому, на думку Медведєва, до миру цей візит Україну "ніяк не наближає".