Банк Швейцарії вперше за 15 років підвищив облікову ставку

Швейцарський національний банк (SNB) у четвер, 16 червня, вперше з 2007 року підвищив облікову ставку на 50 базисних пунктів до мінус 0,25% річних, повідомляє Корреспондент.

Попередній рівень ставки (мінус 0,75% річних) тримався з 2015 року.

"Метою посилення монетарної політики є запобігання поширенню інфляції на товари та послуги у Швейцарії. Не можна відкидати, що в найближчому майбутньому знадобиться подальше підвищення ставки SNB для стабілізації інфляції в діапазоні, що забезпечує цінову стабільність у середньостроковій перспективі" , - сказано в повідомленні.

Після цього курс швейцарського франка до євро підскочив до 0,9825 євро з 0,9631 євро напередодні.