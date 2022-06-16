Британія ввела санкції проти патріарха Кирила

Великобританія ввела нові санкції проти Росії. Зокрема, до санкційного списку потрапив патріарх Кирил. ﻿Про це, з посиланням на прес-службу уряду Британії, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У відомстві підкреслили, що глава РПЦ патріарх Кирил потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.

Зазначимо, що з початку російського вторгнення в Україну Кирило виправдовував війну тим, що нібито Росія захищає мирних людей. Порцію критики предстоятель РПЦ отримав і від Ватикану.

У свою чергу предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу.