CNN: Франція хоче, щоб Україна повернула Крим

CNN з посиланням на французьке дипломатичне джерело повідомляє, що Франція хоче воєнної перемоги України над Росією, яка відновить територіальну цілісність країни, включно з Кримом, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що Франція прагне відновлення територіальної цілісності України та хоче її воєнної перемоги над Російською Федерацією.

"Ми за цілісну перемогу з відновленням територіальної цілісності на всіх територіях, завойованих російськими, включаючи Крим.

На карту поставлена безпека всіх нас.

Зеленський має сам визначити, якою буде перемога у війні з РФ" , – відзначив дипломат.

Також, за словами джерела, коли війна закінчиться, будуть потрібні переговори, щоб визначити тип гарантій безпеки для України та відносин між Україною та НАТО, щоб "знати, як ми будуємо міцний світ".

Раніше про необхідність деокупації всіх українських земель включно із Кримом заявив міністр оборони Олексій Рєзніков.