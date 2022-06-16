Зеленський зустрів Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса
Президент України Володимир Зеленський зустрів лідерів країн Євросоюзу, які сьогодні прибули в Київ. Відео зустрічі опублікував телеканал BFMTV.
Так, Зеленський зустрів президента Франції Макрона, канцлера Німеччини Шольца, прем'єр-міністра Італії Драгі та президента Румунії Йоганніса. Зустріч відбулася біля Маріїнського палацу.
Доповнено. Переговори Зеленського з лідерами чотирьох країн ЄС уже розпочалися.
Після перемовин політиків має відбутися спільна прес-конференція о 15:00.